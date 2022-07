El pintor José Manuel Pinto Yncia (60), fue atrapado por agentes de la comisaría de Barranco, minutos después que atacara a golpes y acuchillara a su exconviviente, madre de sus hijos, en un comedor popular.

“Hace dos años estamos separados y como no se quiere ir de la casa de mi madre, me tuve que ir a vivir a un cuarto alquilado desde hace tres meses. Todo este tiempo me acosa y sigue a todos lados. Ha llegado varias veces a mi trabajo a amenazarme de muerte si no vuelvo con él. Esta vez llegó a mi trabajo y me golpeó. Al arrojarme al piso, me atacó con un cuchillo en la espalda”, dijo Nancy Rojas, cuando acudió a la delegación a poner la denuncia por tentativa de feminicidio.

José Manuel Pinto Yncia (60), fue atrapado por atacar a golpes y acuchillar a su expareja (madre de sus hijos). (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

El atacante escapó con el arma en las manos. Los policías de la delegación de Barranco, al mando del comandante PNP Arnaldo Bedoya, alertados por la denuncia de la agraviada, salieron a buscar al violento atacante y lo encontraron cuando bebía licor a unas cuadras del comedor popular donde atacó a la madre de sus hijos.

“En mayo también le atacó. Fui a denunciarlo en la comisaría de Surco, y dijeron que me iban a llamar, y hasta ahorita no lo han hecho. Pido a la fiscalía que no suelte a ese hombre. Es peligroso, Ha amenazado con matarme porque no vuelvo con él. Es un tipo muy agresivo”, sostuvo la afectada.

Será denunciado por el delito de tentativa de feminicidio y trasladado a Depincri Barranco-Chorrillos. Puede vber:

El exreo Junior Luis Antonio Jauregui Castañeda (30), ‘pollito pelao’, fue atrapado, en una bicicleta, tras asaltar a mano armada a una joven madre de familia, en Barranco.

La agraviada, de 28 años, contó a los policías que salía de su trabajo y este sujeto, en su bicicleta, la interceptó y robó a mano armada su celular de alta gama cerca del malecón.

Los policías de Depincri Barranco-Chorrillos, atraparon a ‘pollito pelao’, entre el jirón Centenario y Tacna. Estaba a bordo de la bicicleta en la cual finge ser un ciclista de la zona y lo que en realidad hace es ir en busca de víctimas.

El equipo telefónico de la madre de familia, valorizado en más de 3 mil soles, fue recuperado.

‘Pollito Pelao’, estuvo preso 8 años en el penal de Huaral, por el delito de robo agravado. Además tiene 7 denuncias por robo, 1 por hurto agravado y 1 por TID.





Caen ‘Los Manos de Seda’ por robar celulares frente a discotecas

Esperaban con ansias las noches de ‘juerga’ para hacer de la suyas en las zonas más exclusivas de Lima. Seis presuntos miembros de la banda ‘los manos de seda’, entre ellos tres mujeres, fueron atrapados por robar celulares a jovencitos aprovechando que van a ingresar a conocidas discotecas y conciertos, en Barranco. Se les decomisó celulares de alta gama y una camioneta moderna y preparada para escapar.

Los detectives de Depincri Surco realizaron un minucioso trabajo de inteligencia y los atraparon a bordo de la camioneta de placa M4L-400 en la cuadra 1 de la avenida Pedro de Osma, cerca de concurridas discotecas, en Barranco. Carlos Liviapoma Villalobos (31), José Fernando Mego Rodríguez (22), Jhon Cristhian Vílchez Bustamente (25), Angela Rosario Morales Rodríguez (18), Dina Victoria Lara Chanduvi (36) y Melina Ackemi Salazar Rojas (22), serían parte de la banda y fueron conducidos a la sede policial.