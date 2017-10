Barrios Altos: Peligroso raquetero ‘Orejas’ es capturado y llora para que lo dejen libre [VIDEO]

¡Se hizo justicia! Juan Carlos Astete Tello, más conocido en el mundo criminal como ‘Orejas’, fue capturado por la policía luego de que lo identificaran como el protagonista de unos videos de asaltos en Barrios Altos.

Sin embargo, lejos de aceptar su culpa, el raquetero negó entre lágrimas ser el delincuente de los registros de las cámaras de seguridad de Barrios Altos. ‘Yo no he robado nada jefe. Se han confundido. Yo trabajo pues jefe yo no choreo’, dijo a la policía.

Sin embargo, cuando las autoridades le indicaron que tenía el mismo polo que vestía en los asaltos, ‘Orejas’ dio una respuesta inaudita: ‘Jefe este polo lo tienen todos’, argumentó el descarado delincuente de tan solo 21 años.

Asimismo, más tarde quiso sobornar a la Policía para que lo dejen libre. ‘Vamos a arreglar para que me boten. Yo no robo jefe. Con toda la sinceridad de mi corazón yo no robo. Quiero arreglar para que no me pasen a Fiscalía. Yo tengo tres procesos en Fiscalía’, dijo el temible ‘Orejas’.

Según las autoridades, Juan Carlos Astete Tello tuvo un gran futuro por delante. Era un chico deportista que jugaba fútbol y era reconocido por sus habilidades en el deporte. Sin embargo, lejos de sacar provecho de su talento, se dedicó a la vida criminal.

En el 2014, cuando tenía 18 años, fue capturado en un megaoperativo policial. Según la denuncia, se le encontró una granada de guerra entre sus posesiones y era parte de una peligrosa organización criminal.

Raquetero conocido en el mundo criminal como 'Orejas' lloró para que lo dejen libre.

