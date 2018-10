Bellavista: Sicarios les dispararon varias veces en auto, pero salieron ilesos | FOTOS

Dos amigos que viajaban en un auto rumbo a un restaurante fueron interceptados por sicarios, que los atacaron a balazos en el distrito chalaco de Bellavista. Milagrosamente, ambos resultaron ilesos, pues el chofer giró bruscamente, se subió a la berma central y terminó en el otro carril.



A las 12:20 del mediodía, Daniel Flores Sánchez (37) y su amigo, el profesor de básquet Eliot Herencia Torres (38), partieron de la avenida Sáenz Peña, en el Callao, a bordo del Nissan Tiida plateado de placa C3D-344.



“Iba a la avenida Universitaria para almorzar. Tomé varias calles para salir a la avenida Colonial, pero en el camino me di cuenta que un carro negro, con dos personas, me seguía”, declaró el conductor a los agentes del Depincri Bellavista.



PATRULLERO



Al llegar a la cuadra 17 de la avenida Colonial, uno de los sicarios sacó una pistola. “Tenía que evadirlos. Giré y me subí a la berma. Avancé rápidamente. Ellos me estaban disparando. Avancé un par de cuadras hasta que vi un patrullero”, precisó el chofer. El auto Nissan terminó con tres orificios de bala, dos en el capó y otro en una llanta.



Los pistoleros siguieron su camino y fugaron, pero arrojaron el arma de fuego en La Perla.



La policía no descarta que los sicarios pertenezcan a una facción de construcción civil, que lucha por el poder en las obras de la Línea 2 del Metro.