Beto Ortiz: Periodista indica que condena para asesino de José Yactayo es "vengonzosa e injusta" [VIDEO]

Beto Ortiz se pronunció por la sentencia hacia el la sentencia dictada para Wilfredo Zamora Carrión, asesino confeso de José Yactayo. Zamora confesó que descuartizó y escondió los resto de Yactayo.



El 26 juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 18 años de prisión efectiva y también dicó 2 años y 8 meses de prisión suspendida para Aldo Cáceda Benvenuto.



"Estamos tan indignados como tú Anita, y vamos a continuar en este caso que nos parece sumamente sospechoso y raro. No nos cabe en la cabeza que dos cómplices en un crimen... uno tenga 18 años de prisión y el otro, solo dos años...", expresó BEto Ortiz.



Beto Ortiz y la madre de José Yactayo solicitaron a la Dirincri devolver todos los aparatos tecnológicos del conocido periodista.



"Estamos hablando de computadoras profesionales de edición, cámaras y laptops, y que ahora no tienen ninguna coartada para quedárselo, señores de la Dirincri, devuelvan lo que no es suyo", indicó Beto Ortiz.

Beto Ortiz