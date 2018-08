En la lista de los delincuentes más buscados del país fue incluida Shirley Lorena Díaz Huerta (26), ‘Gringa’, o ‘Coqui’, acusada de ser la autora intelectual del frustrado robo de medio millón de soles en la entidad financiera donde trabajaba. Ella se encuentra como no habida desde la mañana del 23 de junio pasado. Los otros miembros de la banda, entre ellos su enamorado, ya están detenidos.



Según la investigación policial, ‘Gringa’ cumplió una serie de tareas, antes y durante el atraco a la agencia del BCP ubicada en la cuadra 10 de la avenida Venezuela, la mañana del citado día. La empleada captó al vigilante del banco, Isaías Canales Chávez, para que participe en el asalto. Tras ser capturado, el agente de seguridad la delató. “El lunes (19 de junio) me dijo que todo estaba listo para el robo”, manifestó.



‘CHOCOLATE...’



Iban a dar el golpe el viernes 22, pero se pospuso para el día siguiente. De acuerdo a lo planificado y corroborado por la confesión del vigilante, Shirley Díaz, después de dejar las cajas metálicas con el dinero, debía hacerle una señal bailando. “Cuando la jerma (chica) baile, tú me dices chocolate caliente”, dijo Isaías Chávez que le ordenaron.



‘Gringa’ dejó las bóvedas de metal en el pasadizo y al regresar hizo dos veces el paso de baile.



Seguidamente, el agente de seguridad llamó al cabecilla de los delincuentes y le dijo ‘chocolate caliente’ y a los segundos los ladrones ingresaron al banco, pero el plan salió mal. Los otros siete involucrados, entre ellos su enamorado Miguel Villanueva Paz y el vigilante, ya están detenidos.