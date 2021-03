A plena luz del día e incumpliendo todas las restricciones sanitarias, más de 18 personas, entre ellos cuatro niños y una mujer de 75 años, miembros de diferentes familias, realizaron una fiesta de cumpleaños en una casa ubicada en el jirón La Paz, en el Callao.

Agentes de la Policía Nacional y Serenazgo de la municipalidad del Callao llegaron a la vivienda, en la cuadra dos del citado jirón, tras ser alertados por los vecinos de que en dicha casa había una aglomeración de concurrentes e incluso una orquesta de música.

Fiesta se realizaba a plena luz del día. | Foto: Difusión

Fiesta se realizaba a plena luz del día. | Foto: Difusión

Los inspectores de Seguridad Ciudadana intervinieron a 14 adultos, entre ellos una mujer de 75 años. Más de 20 agentes de la PNP acudieron como refuerzos y debieron cerrar la calle para evitar enfrentamientos entre los intervenidos y sus vecinos que denunciaron el hecho.

TAMBIÉN LEA: INCENDIO ARRASA CON OCHO CASAS

“Es el cumpleaños de mi hija y solo vine a saludarla”, dijo una mujer mientras la dueña del onomástico salió a la calle a insultar y enfrentarse contra sus vecinos que la habían acusado por realizar dicha fiesta Covid-19.

TAMBIÉN PUEDE LEER: SUJETO ES SORPRENDIDO EN FIESTA COVID Y SE ENFRENTA A BALAZOS A POLICÍA

“Yo no me meto con nadie y me han hecho una maldad”, gritó.

Las autoridades sancionaron a cada uno de los concurrentes intervenidos con la respectiva multa por incumplir las medidas sanitarias en momentos en que el Primer Puerto enfrenta el pico de la segunda ola del coronavirus.