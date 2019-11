Una trágica muerte fue la que encontró un motociclista que se estrelló contra la parte trasera de un camión de carga. Todo ocurrió en la cuadra 28 de la avenida Elmer Faucett en el Callao, en un paradero conocido popularmente como Lima Cargo.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, el accidente tuvo lugar muy cerca del Aeropuerto Jorge Chávez a las 5 de la mañana de este viernes. Tras el choque, se generó una gran congestión vehicular ya que los tres carriles con dirección de Lima hacia el Callao fueron cerrados.

El noticiero 90 Matinal consignó que el conductor de la moto fue identificado como José Carlos Verano Paino gracias a que portaba su DNI. Personal de la comisaría de Playa Rímac (Callao) permanecen en el lugar mientras esperan la presencia de un fiscal para que ordene el levantamiento del cadáver.

Por su parte, Edwin Óscar Vásquez Soto, conductor del camión, comentó que cuando circulaba el vehículo escuchó un sonido del golpe, pero no imaginó que el motociclista lo había impactado. “No tengo idea porque estaba por delante. Escuché el golpe. Estaba vacío [el camión] a esa hora. No sé que habrá pasado con ese motociclista”, comentó.

En tanto, esta mañana un segundo accidente también se reportó en la cuadra 28 Av. Faucett. El conductor de un tráiler chocó contra un auto color negro. “El conductor del tráiler dice que no me vio”, indicó Diego de La Matta, chofer del auto particular.

Callao: motociclista muere tras impactar contra volquete en la Av. Faucett