Callao: Mujer no paga cuenta de restaurante y encima corta rostro a policía [VIDEO y FOTOS]

La violencia se vive en cada esquina de las calles en Perú. Una mujer no quería pagar la cuenta de un restaurante, un policía la interviene y le corta la cara al efectivo del orden. Todo sucedió en el Callao.



En imágenes se puede ver a la mujer que actúa con prepotencia y golpea a las personas que la graban y a la policía. Diana Roca Velázquez(19) aceptó que agredió al efecto policial y solo respondió "¿Y qué va a pasar?". La mujer no se inmuta ante nada y sigue desafiante en plena comisaría.



La información reporta que Diana Roca Velázquez y tres amigos suyos se escaparon de una restaurante y no pagaron la cuenta. La fémina fue intervenida en una camioneta y agredió al efectivo policial con un profundo corte en la cara.



La dueña del restaurante manifestó que los sujetos era clientes habituales. "Vino la chica malcriada y cacheteó a la autoridad". La dueña del local manifestó que fue amenazada por lo delincuentes.

Callao