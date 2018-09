Un menor de 11 años , campeón de atletismo escolar y uno de los mejores alumnos en su colegio sufrió la peor experiencia de su vida al ser confundido con un ladrón por un policía que, tras ver al menor con las llaves de su auto en sus manos, no le dejo que este le explicara y lo llevó a la comisaría de Bellavista, en el Callao , donde lo maltrataron y hasta acusó al efectivo de amenazarlo con llevarlo a Maranguita si no confesaba el supuesto delito que había cometido. La famila denunciará al mal efectivo ante las autoridades de su institución.



El terrible susto del menor de 11 años sucedieron cuando el niño encontró las llaves del auto de un policía tirados en la calle, por lo que al momento de entregárselos este lo acusó de ladrón y lo llevó hasta la comisaría de la Ciudad del Pescador, en Bellavista, donde estuvo retenido por varias horas.



Los familiares, asustados por la desaparición del menor, acudieron hasta la comisaría y grande fue su sorpresa cuando encontraron al niño llorando junto a varios policías, quienes lo interrogaban.



El niño contó que los policías no lo dejaron llamar a su casa, ni comunicarse con sus padres y que además le pegaron y lo amenazaron con llevarlo a Maranguita por 'delincuente'



Ante las cámaras de América Noticias, los familiares del escolar detallaron que el niño salió de su vivienda para comprar una lámina cerca a las 5 de la tarde del lunes, pero al ver que pasaban las horas se preocuparon al no verlo regresar.



Un sub oficial vestido de civil acusó al niño de intentar robarle su vehículo, pero todo se trató de una confusión, pero la mamá del menor no dudó en indicar que demandará al agresor de su hijo, quien sería el sub oficial Ronald Camacho, por los maltratos que cometió contra el deportista.



El menor es campeón de atletismo y ganó medallas escolares por competencias de matemáticas.