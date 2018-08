Callao: Sujeto es asesinado a balazos cerca a dos colegios en presunto ajuste de cuentas | VIDEO y FOTOS

Los vecinos del distrito de Ventanilla en el Callao quedaron conmocionados al toparse con un cadáver mientras iban a dejar a sus hijos al colegio. Y es que el cuerpo sin vida fue abandonado a pocos metros de dos centros educativos.



Según consignó Primera Edición, la víctima tendría aproximadamente 30 años y no presentaba zapatos ni documentos, por lo que la policía no descarta un posible robo seguido de un asesinato.



Todo ocurrió en el asentamiento humano Pachacútec de Ventanilla, en el Callao, donde los vecinos salieron de sus casas al escuchar los más de cinco disparos. Según testigos, la víctima no vive en la zona.



Hasta la escena del crimen, conocida como 'Proa chalaca', llegaron policías de la comisaría de Pachacútec, quienes también evalúan un posible ajuste de cuentas.

