Callao: Velan restos de madre asesinada por su expareja en un mercado | VIDEO | FOTOS

Los restos de Ingrid Melina Arizaga Bandín, madre asesinada al interior de un mercado por su ex pareja , vienen siendo velados en una vivienda ubicada en la urbanización Constanzo, en el Callao. Familiares, amigos y compañeros de la fallecida han llegado hasta su vivienda para darle el último adiós a la joven madre que murió a manos de Gino Sandro Villegas, vigilante que trabajaba en el Ministerio de la Mujer.

Rafael Arizaga, padre de la víctima, exigió la máxima sanción para el autor del crimen, Gino Sandro Villegas, quien usó un arma de su compañero de trabajo para acabar con la vida de la mujer de 37 años.

El presunto asesino se desempeñaba como agente de seguridad de una empresa que brindaba servicio para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El sector solicitará la prisión preventiva contra el responsable del crimen por el delito de feminicidio.

El padre de familia contó que su hija no presentó una denuncia contra Villegas Arévalo en los más de veinte años que llevaron de relación. “No quería hacerlo. No sé [motivo], seguro por no hacer problemas, por sus hijos”, refirió.

Arizaga detalló que por ahora vienen recibiendo asistencia legal por parte del MIMP, para la denuncia contra el hombre.

Agregó que ahora los cuatros hijos de la pareja se encuentran con la familia del presunto asesino. Luego procederán para solicitar la tenencia de los menores.

Mañana se realizará el entierro de Ingrid Arizaga Bandín en el cementerio Baquijano, ubicado en el Callao.