A mordiscos y con arma de fuego, delincuentes despojaron de su automóvil recién comprado al taxista Jhanner Huacahuasi (19), en Carabayllo. Una banda de ‘robacarros’ estaría detrás del hecho y para captar a sus víctimas utilizaría a mujeres que suben fotos sugestivas en sus redes sociales.

El hecho ocurrió a las seis de la mañana del sábado cuando la víctima hacía una ‘carrera’ a su amigo, entre la avenida Mariano Condorcanqui y la calle Q, urbanización Santo Domingo.

“Mi amigo iba a encontrarse con una chica que conoció por Instagram meses atrás durante la pandemia del Coronavirus. Al llegar y cuando mi amigo estaba bajando aparecieron los ladrones. Uno lo amenazó y le quitó sus cosas. Yo quise lanzar la llave del carro, pero apareció otro delincuente y me encañonó”, dijo el agraviado.

Este es el taxi que fue robado por delincuentes. | Foto: Difusión

Agregó: “yo no quería darle llave y me reventó la cabeza a golpes. En eso, el delincuente me mordió la mano y me dijo ‘te voy a matar’, me apuntó a la cabeza y fue ahí donde solté la llave. Junto a mi amigo, me bajaron del carro y huyeron”.

El carro es un Toyota Yaris, plateado, de placa BLB-344. Para el delito, los ladrones utilizaron otros dos autos, un Probox amarillo y un Kia negro que fueron grabados por cámaras de seguridad de la zona.

El joven, que es estudiante, solicitó que cualquier ayuda lo llamen al 968843826.