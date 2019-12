La Policía de Carabayllo logró la captura de tres delincuentes que instantes antes habían asaltado a una mujer en el distrito. Sin embargo, lo más insólito del caso es que dos de los ladrones llevaban uniformes de Serenazgo de Los Olivos.

Uno de los efectivos que participó en la captura aseguró que se trata de dos serenos que trabajan en la Municipalidad de Los Olivos, identificados como Robert Jordan A. H. de 22 años y José Gabriel M. El tercer detenido, quien fungía como chofer del vehículo que usaban para cometer sus fechorías, fue identificado como Christian Manuel Q. A. de 40 años.

Cabe indicar que los aparentes falsos serenos fueron intervenidos cuando iban a bordo de un vehículo acondicionado con altavoces y sirenas, con el objetivo de confundir a la población.

Dentro del auto encontraron dos réplicas de armas de fuego, billeteras, letros con las rutas que cubren los colectivos y hasta el DNI de la agraviada, una trabajadora de una empresa aérea.

LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS SE PRONUNCIA

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Municipalidad de Los Olivos explicó que se trataría de ex miembros de serenazgo de Los Olivos. En ese sentido, aseguraron que no se responzabilizan por los actos que realicen los prestadores de servicios no personales que ya no mantienen vínculo con la comuna.

Detienen a ex serenos de Los Olivos tras robar a mujer en Carabayllo.