El contador Rony Ayala (25) acababa de llegar a su casa, en Carabayllo, y esperaba que le abrieran la puerta cuando fue interceptado por dos delincuentes que se apoderaron de la motocicleta lineal que utilizaba todos los días para desplazarse a su trabajo.

A las 10:25 de la noche, cámaras de seguridad filmaron cuando el joven se estacionó en la avenida Universitaria, urbanización Los Portales de Carabayllo. A un lado dejó su unidad Honda, Repsol, de placa 9328-4F, y se fue a tocar el timbre.

Joven víctima denunció el robo de su moto en la comisaría 'Progreso' de Carabayllo. | Foto: Facebook

“Cruzaron la pista. Al ver que se acercaban lancé el celular por debajo de la puerta. Uno de ellos me apuntó, el casco se me cayó y llevó hacia un lado. El otro se dirigió a la moto. Luego, el que me encañonó recogió el casco y se subió a la moto”, dijo el agraviado.

Todo duró un minuto. Los hampones huyeron a bordo de la moto sin saber maniobrarla bien. Ayala cree que los sujetos lo habrían estado esperando a que llegue para asaltarlo pues casi siempre llegaba a la misma hora. Los rateros eran de tes morena y unos 25 años.

Se presume que pertenecerían a una banda que azota Lima Norte pues un vecino y otros amigos de la víctima también sufrieron el robo de sus unidades.