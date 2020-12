Cuando pensó que todo había salido a la perfección y mejor que un capítulo de CSI, la policía descubrió la mentira de una menor de 12 años que se ‘autosecuestró' para poder escapar de su casa. El hecho se registró en horas de la mañana cuando efectivos recibieron la llamada de un preocupado padre de familia, quien denunció el secuestro de su hija por una banda de delincuentes en el interior de su vivienda, ubicada en la zona de Lomas de Carabayllo .

En diálogo con Canal N, el coronel Franco Moreno, jefe de la División Antisecuestros de la Policía, señaló que tras una severa investigación se descubrió que todo se trataba de una mentira para que la adolescente pueda escapar de su vivienda debido a que tiene problemas con su progenitor, a quien acusó de maltrato.

Indicó que se logró resolver el caso tras entrevistar al hermano de la adolescente, quien entró en contradicciones y confesó que crearon el ‘autosecuestro’ para que ella pueda huir de la casa, pero no se percataron que todo el teatro que armaron se vendría al piso, pues las cámaras de seguridad no registraron la entrada de los supuestos delincuentes que se llevaron a la menor y los vecinos no vieron ningún movimiento extraño en la zona.

Lugar donde encontraron a la menor escondida

Remarcó que tras analizar las cámaras de seguridad de los alrededores, y en ningún momento pudieron observar un “escenario violento”, tal como lo contaron los involucrados en el caso.

El oficial PNP señaló que la menor de 12 años fue encontrada “sana y salva” en la casa de una amiga y será puesta a disposición del Ministerio Público. Remarcó que la adolescente huyó de su casa debido a los conflictos que tiene con su padre y que no es la primera que desaparece de manera repentina.