El Poder Judicial ordenó la liberación de Carlos Ezeta Gómez, quien fue detenido tras agredir al congresista Ricardo Burga (Acción Popular) en el rostro. La decisión fue tomada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que decidió, durante una audiencia virtual, dictar comparecencia restringida al joven y cumplir ciertas reglas, como no ausentarse de la ciudad, acudir a las citaciones y someterse al control biométrico.

Más temprano, la Cuadragésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima informó que archivó de manera definitiva la denuncia penal contra Ezeta Gómez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado.

La fiscalía indicó que, en el extremo de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves en agravio del congresista Ricardo Burga, se solicitó para el investigado proceso inmediato con mandato de comparecencia con restricciones debido a que, conforme al reconocimiento médico legal practicado al legislador, este presenta fractura de huesos nasales producto de la agresión.

Este miércoles, el congresista Ricardo Burga llegó hasta la comisaría de San Andrés y se reunió con su agresor.

En un informe América Noticias difundió parte del testimonio que brindó el joven a la Policía. Según el programa, Ezeta Gómez ofreció disculpas y dijo sentirse “profundamente arrepentido” por su acción violenta cometida en el frontis del Palacio Legislativo.

Además, el joven de 24 años aseguró que no actuó de forma premeditada cuando agredió al parlamentario. “Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y quisiera pedir disculpas al congresista porque mi acción no estuvo bien [...] Sentí un impulso y le propiné un golpe en la cara al señor congresista”, dijo.

“Fue un impulso generado por la indignación por los hechos políticos que suceden en el país. No estaba premeditado”, agregó Ezeta Gómez ante los agentes. El último martes, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Luis Cayas, informó que el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El caso

El pasado lunes 9 de noviembre del 2020, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, declaraba a la prensa y esperaba atento la pregunta de un periodista, tras aprobarse la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, cuando recibió un golpe en la cara por parte de Carlos Ezeta.

Tras el ataque, Burga fue trasladado al tópico del Congreso y luego a una ambulancia. Posteriormente, en declaraciones a América Noticias, afirmó que demandará a Ezeta por agresión: “Tengo un golpe en la cara, me ha golpeado con algo contundente que tenía en la mano, me ha abierto el pómulo, he sangrado de la nariz [...] Iré al médico legista porque voy a presentar una denuncia contra esta agresión. No conozco a este joven”.

Sin embargo, ayer, el legislador descartó denunciar al sujeto. Explicó que no guarda “ningún rencor” a su agresor e indicó que intentará conversar con sus padres para “ver qué es lo que ha motivado esta actitud”.

Burga reveló que se sometió a una tomografía debido a que sufrió “un desvanecimiento” tras el golpe en el rostro. Dijo creer, en esa línea, que el joven que le lanzó el puñetazo fue “inducido por alguien”.

“Estoy algo mejor, he tenido que sacarme una tomografía, tuve un desvanecimiento anoche, tengo una pequeña abertura en el pómulo producto del golpe, ¿no? Creo que este chico ha sido inducido por alguien, porque además ha venido mencionando mi nombre”, señaló.

