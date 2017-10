Censo 2017: empadronadora violada cuenta su versión de los hechos [VIDEO]

La joven empadronadora que fue violada el último domingo en Villa El Salvador habló en exclusiva con el programa de Beto Ortiz y reafirmó que supervisores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) le ofrecieron mil soles para no hacer efectiva su denuncia.



"Lo primero que han hecho es importarles cómo quedaban ellos, y yo ¿cómo estaba quedando?”, manifestó la víctima de violación en el Censo Nacional 2017 al programa 'Beto a saber'.



"Yo le supliqué que no me hiciera daño", dice la joven que fue violada. "Yo hice las preguntas y me comenzó a decir que 'soy guapa, que si soy soltera. Sino soy soltera y yo le cambiaba de tema'", cuenta la joven.



El informe indica que Marco Antonio Luza Segundo hizo entrar a la joven diciéndole que su esposa se encontraba dentro de la vivienda en Villa El Salvador. La joven ingresó a la vivienda confiada y se dio con la sorpresa que no había nadie en casa.



"Me agarró los brazos y me tiró contra la cama. Me agarró los pechos fuertes, él agarró y prendió el equipo. Alzó el volumen para que no me escuchen y yo le decía por favor para, para... y nada", cuenta entre lágrimas la joven violada en Villa El Salvador.

Censo Nacional 2017