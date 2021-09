Frente a su casa, Zenón Ch. M. (48), fue asesinado de dos balazos en la cabeza por un miembro de seguridad, que prestaba servicio de resguardo a trabajadores de una empresa eléctrica, en Cercado de Lima.

La víctima estaba rebuscando desperdicios en un montículo de basura, entre el jirón Jauja y Cangallo, precisamente frente a su casa. Muy cerca estaban realizando labores unos empleados de una empresa eléctrica, y por lo peligroso de la zona, en Barrios Altos, van acompañados de miembros de seguridad.

Según testigos, el empleado de seguridad pensó que Zenón Ch. lo quería asaltar y le disparó dos balazos en la cabeza. Murió en el acto.

El atacante intentó guardar su arma y se disparó en la pierna derecha. Fue auxiliado al hospital Dos de Mayo. Luego quedó en calidad de detenido por los policías de la comisaría de San Andrés.

“Él no se metía con nadie. Tomaba licor, sí, pero era inofensivo. Siempre lo veíamos en la puerta de su casa”, dijeron consternadas sus vecinas.









Otro acto delictivo





¡El Colmo! En pleno centro histórico de Lima, delincuentes aprovecharon el ‘toque de queda’ para robar ropa deportiva, accesorios y zapatillas de reconocidas marcas del interior de una tienda de jóvenes hermanos emprendedores.

Giancarlos Espinoza Fernández (27), uno de los dueños de la tienda ‘Dino Store’, contó mortificado que a pesar que su negocio está ubicado en avenida Abancay 997 cruce con el jirón Leticia, en Cercado de Lima, rateros forzaron la puerta principal para ingresar y hacer una ‘mudanza’ completa.

“Con mi hermano Manuel empezamos a vender ropa y zapatillas durante la pandemia y como nos fue bien, abrimos hace tres meses una tienda para venta de nuestros productos. Se robaron todo nuestro capital de tantos años de trabajo. Los ladrones han dejado costales vacíos. Solo dejaron la ropa que está colgada muy arriba porque ya no pudieron sacarla. Igual pasó con el televisor que no pudieron llevárselo. No entendemos cómo es que en una avenida tan transitada ha pasado este robo. Nos dejaron la tienda vacía”, dijo.

Los rateros robaron mercadería por un monto de 30 mil soles y se la llevaron en un taxi oscuro, cuya placa, está legible y el número fue entregado a los policías de la comisaría de Cotabambas. El video de la fuga de estos ladrones también fue entregado a las autoridades.





Recuperan mercadería robada





En pleno corazón de ‘La Cachina’, en Cercado de Lima, los policías de Depincri La Victoria recuperaron un lote de juguetes y carteras que varios hampones robaron del interior de un almacén en mesa redonda.

Los detectives ingresaron por la madrugada hasta la calle Antonio Raymondi y la calle Alto de la Alianza e intervinieron a una venezolana, que era la encargada de vender los productos robados. Ella ofrecía en plena vía pública los juguetes sin imaginar que sería atrapada. Argumentó que solo fue contratada para vender la mercadería.

“Hace un mes delincuentes ingresaron a mi almacén durante la madrugada y robaron un camión con 400 cajas de juguetes y diversa mercadería. Lo que se ha recuperado no es ni el 1 % de la mercadería robada. El camión y la carga robada está valorizado más de 80 mil dólares”, dijo el agraviado Luis Cutipa.

El agraviado llegó a la sede policial de Depincri La Victoria, cuyos policías recuperaron un lote de mercadería robada, e indicó que el robo fue la madrugada del 11 de junio en un depósito ubicado en la cuadra 8 del jirón Huánuco, en Cercado de Lima. Los delincuentes abrieron la puerta con un duplicado de la llave y cargaron el camión con 400 cajas de mercadería, en su mayoría, juguetes como muñecas, carros a control remoto, sets de cocina, comedor, dormitorio (juguetes), sets de belleza, carcasas para celular, medias polos, gorras de lana, guantes de diversos modelos, pantuflas de lana, carteras y diversos productos.









