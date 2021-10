La banda de extorsionadores denominada ‘Los Cobradores de Mesa Redonda’, que se dedicarían a realizar cobros de cupos a unos cinco mil comerciantes ambulantes en jirón Paruro y Cusco, en Cercado de Lima, fueron detenidos hace unos días y con su captura salieron a la luz todas las atrocidades que cometían a toda hora en dicho sector.

El general PNP Jorge Angulo, jefe de la Región Policial Lima, indicó que José Antonio Gabriel Urriburu ‘Payasito’, Jhonny Naupay Villegas ‘Pecho’, Kiawen Enrique Chunga Cuenca ‘Gordo Yogui’, José Manuel Pinzas Crizatt ‘oso’, y Ernesto Samuel Correa Martínez ‘chino Correa’, detenidos el viernes último en ‘Mesa Redonda’, cobraban entre 3 a 10 soles diarios a cada vendedor ambulante para dejarlos trabajar. En caso que se nieguen a sus requerimientos, los sacaban de su lugar de trabajo, destrozaban sus mercaderías y hasta atacaban sus viviendas.

“No solo les cobraban diario entre 3 a 10 soles sino que además los atemorizaban y obligaban a comprar una pollada de 15 soles cada fin de mes. En caso que se resistan los atacaban no solo en sus negocios sino que también en sus viviendas. Estos sujetos, que son solo parte de una banda de delincuentes numerosa, además tenían amenazados y golpeaban a miembros de serenazgo de la Municipalidad de Lima, cada vez que hacían operativos en el jirón Paruro y Cusco”, dijo la autoridad policial.

Ellos fueron detenidos con una orden de captura (detención Preliminar) cuando realizaban el cobro de cupo en el jirón Paruro.

Este trabajo de inteligencia duró cinco meses en los que se recopiló varias denuncias de los agraviados, cuyas identidades de guardan en reserva, videos cuando exigían las sumas de dinero a los comerciantes ambulantes y sobre todo de las agresiones. Permanecen detenidos en Depincri Cercado.





Un robo en el distrito

¡El Colmo! En pleno centro histórico de Lima, delincuentes aprovecharon el ‘toque de queda’ para robar ropa deportiva, accesorios y zapatillas de reconocidas marcas del interior de una tienda de jóvenes hermanos emprendedores.

Giancarlos Espinoza Fernández (27), uno de los dueños de la tienda ‘Dino Store’, contó mortificado que a pesar que su negocio está ubicado en avenida Abancay 997 cruce con el jirón Leticia, en Cercado de Lima, rateros forzaron la puerta principal para ingresar y hacer una ‘mudanza’ completa.

“Con mi hermano Manuel empezamos a vender ropa y zapatillas durante la pandemia y como nos fue bien, abrimos hace tres meses una tienda para venta de nuestros productos. Se robaron todo nuestro capital de tantos años de trabajo. Los ladrones han dejado costales vacíos. Solo dejaron la ropa que está colgada muy arriba porque ya no pudieron sacarla. Igual pasó con el televisor que no pudieron llevárselo. No entendemos cómo es que en una avenida tan transitada ha pasado este robo. Nos dejaron la tienda vacía”, dijo.

Los rateros robaron mercadería por un monto de 30 mil soles y se la llevaron en un taxi oscuro, cuya placa, está legible y el número fue entregado a los policías de la comisaría de Cotabambas. El video de la fuga de estos ladrones también fue entregado a las autoridades.













