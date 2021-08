¡El Colmo! En pleno centro histórico de Lima, delincuentes aprovecharon el ‘toque de queda’ para robar ropa deportiva, accesorios y zapatillas de reconocidas marcas del interior de una tienda de jóvenes hermanos emprendedores.

Giancarlos Espinoza Fernández (27), uno de los dueños de la tienda ‘Dino Store’, contó mortificado que a pesar que su negocio está ubicado en avenida Abancay 997 cruce con el jirón Leticia, en Cercado de Lima, rateros forzaron la puerta principal para ingresar y hacer una ‘mudanza’ completa.

Delincuentes aprovecharon el ‘toque de queda’ para robar ropa deportiva, accesorios y zapatillas de reconocidas marcas del interior de una tienda de venta de ropa de jóvenes hermanos emprendedores. (fotos: MÓNICA ROCHABRUM/TROME)

“Con mi hermano Manuel empezamos a vender ropa y zapatillas durante la pandemia y como nos fue bien, abrimos hace tres meses una tienda para venta de nuestros productos. Se robaron todo nuestro capital de tantos años de trabajo. Los ladrones han dejado costales vacíos. Solo dejaron la ropa que está colgada muy arriba porque ya no pudieron sacarla. Igual pasó con el televisor que no pudieron llevárselo. No entendemos cómo es que en una avenida tan transitada ha pasado este robo. Nos dejaron la tienda vacía”, dijo.

Los rateros robaron mercadería por un monto de 30 mil soles y se la llevaron en un taxi oscuro, cuya placa, está legible y el número fue entregado a los policías de la comisaría de Cotabambas. El video de la fuga de estos ladrones también fue entregado a las autoridades.





