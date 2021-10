Unas10 familias se quedaron completamente en la calle y dos negocios fueron afectados al producirse un voraz incendio en una quinta, en Barrios Altos, Cercado de Lima.

El siniestro se habría producido en una vivienda de quincha y adobe en la quinta ubicada en la cuadra 15 del jirón Ancash. Rápidamente se expandió a las viviendas aledañas y a dos depósitos ferreteros. Diez unidades de bomberos llegaron a la emergencia y lucharon arduamente para evitar que el fuego se propague a otros inmuebles.

Unas 10 familias se quedaron completamente en la calle y dos negocios fueron afectados al producirse un voraz incendio. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

“Estamos tratando de evitar que el fuego llegue a otra ferretería donde hay productos inflamables”, dijo Mario Casaretto, jefe Departamental de los bomberos.

Un joven bombero resultó con quemaduras de primer grado en las manos y fue atendido en la ambulancia.





Le disparan 12 veces ¡Y vive!

Un taxista se salvó de morir acribillado a manos de dos sicarios que dispararon 12 balazos a su vehículo cuando revisaba su teléfono celular muy cerca de su casa, en Cercado de Lima.

David Quispe, contó con la voz quebrada, que había llegado de trabajar a su casa y se quedó unos instantes sentado al volante de su auto Toyota gris de placa BHT-660, entre la avenida 28 de julio y la calle 3 de febrero.

“Aparecieron dos hombres y dispararon a mi auto. Estaba con la cabeza hacia adelante y de milagro no me cayeron los balazos. Salí ileso del ataque. Sentí que mi madrecita, que es mi ángel y me cuida desde el cielo, me protegió y evitó una desgracia”, sostuvo con la voz entrecortada.

Los atacantes escaparon corriendo hacia un pasaje y luego abordaron una moto lineal y fugaron rumbo a la urbanización Manzanilla. Los policías de la comisaría de San Cayetano y los peritos de criminalística, llegaron a la escena y realizaron las diligencias de rigor.

La mayoría de disparos cayeron en la parte posterior derecha y algunos impactos en el lado del conductor. Incluso varios proyectiles perforaron el asiento del conductor y él salió ileso del violento ataque.

“Vi que uno de los atacantes tenía una casaca con capucha y mascarilla negra. No sé por qué atacaron mi auto. No tengo problemas con nadie. Sé que esta zona es peligrosa y hay muy poca presencia policial. Hay varias personas tienen autos parecidos al mío. Estoy seguro que se han equivocado. Nunca he tenido problemas con ningún vecino. He podido morir en este ataque”, dijo el padre de familia, a las autoridades policiales, quienes recabaron los videos de las cámaras de seguridad de los negocios aledaños para dar con las identidades de los atacantes.





