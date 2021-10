Increíble. A pesar que cuatro dueños de joyerías de una galería atraparon y denunciaron a una mujer por robar costosas piezas de plata, los policías de la comisaría de San Andrés, la dejaron en libertad, pese a que en los videos se le observa robando las joyas, en Cercado de Lima.

La ladrona se paseó por cuatro tiendas de la galería Guizado, ubicada en la cuadra 5 del jirón Huallaga, y mientras preguntaba por el precio de algunas joyas fue robando costosas piezas de plata.

Astrid Valverde Gonzales (40), es una de las agraviadas y conto que cuando fue a la comisaría de San Andrés a poner la denuncia, no la atendieron argumentando que los policías estaban de franco (día libre).

“Fui el sábado a la comisaría de San Andrés, y tampoco me atendieron. Regresé el domingo y los policías estaban viendo el partido y se burlaban de mí. Fueron insolentes y tampoco me permitieron hacer la denuncia. Tres días después, pude poner la denuncia y me enteré que esa ratera fue atrapada por robar en otros tres locales en la galería Guizado, en solo una hora, y fue liberada a pesar que se mostraron los videos de los robos”, sostuvo indignada la agraviada.

Indicó que ya en la delegación se enteró que otros dueños de negocios en el segundo sótano de la misma galería también sufrieron robos por parte de esta mujer. Todos fueron cometidos en menos de una hora. “Me dijeron que la soltaron porque el monto era poco. Solo en mi caso esa mujer robó un estuche de aretes valorizado en 700 soles”, dijo.





Los detienen por extorsionar comerciantes

La banda de extorsionadores denominada ‘Los Cobradores de Mesa Redonda’, que se dedicarían a realizar cobros de cupos a unos cinco mil comerciantes ambulantes en jirón Paruro y Cusco, en Cercado de Lima, fueron detenidos hace unos días y con su captura salieron a la luz todas las atrocidades que cometían a toda hora en dicho sector.

El general PNP Jorge Angulo, jefe de la Región Policial Lima, indicó que José Antonio Gabriel Urriburu ‘Payasito’, Jhonny Naupay Villegas ‘Pecho’, Kiawen Enrique Chunga Cuenca ‘Gordo Yogui’, José Manuel Pinzas Crizatt ‘oso’, y Ernesto Samuel Correa Martínez ‘chino Correa’, detenidos el viernes último en ‘Mesa Redonda’, cobraban entre 3 a 10 soles diarios a cada vendedor ambulante para dejarlos trabajar. En caso que se nieguen a sus requerimientos, los sacaban de su lugar de trabajo, destrozaban sus mercaderías y hasta atacaban sus viviendas.

“No solo les cobraban diario entre 3 a 10 soles sino que además los atemorizaban y obligaban a comprar una pollada de 15 soles cada fin de mes. En caso que se resistan los atacaban no solo en sus negocios sino que también en sus viviendas. Estos sujetos, que son solo parte de una banda de delincuentes numerosa, además tenían amenazados y golpeaban a miembros de serenazgo de la Municipalidad de Lima, cada vez que hacían operativos en el jirón Paruro y Cusco”, dijo la autoridad policial.

Ellos fueron detenidos con una orden de captura (detención Preliminar) cuando realizaban el cobro de cupo en el jirón Paruro.

Este trabajo de inteligencia duró cinco meses en los que se recopiló varias denuncias de los agraviados, cuyas identidades de guardan en reserva, videos cuando exigían las sumas de dinero a los comerciantes ambulantes y sobre todo de las agresiones. Permanecen detenidos en Depincri Cercado.





