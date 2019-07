Cámaras de seguridad registraron como expolicía asesinó a su expareja y a su cuñada en el Cercado de Lima | VIDEO

Las cámaras de seguridad registraron el terrible asesinato de una madre de familia y su media hermana por un expolicía celoso, quien no aceptaba que ella no quiera retomar la relación con él, en su centro de trabajo en el Cercado de Lima.



En las imágenes se puede ver como el exagente Juan Martín Félix Poicón (49) le dispara a su expareja Cinthia Paola Oblitas Jiménez (36) y no contento con ello, también acribilló a su cuñada Sadith Salcedo Jiménez (40).



El sangriento episodio ocurrió en la tienda donde ambas hermanas trabajaban cerca del Mercado Central. Las cámaras también captaron como el cruel asesino se retira de l lugar como si nada.

(Video: Cortesía ATV+)

ATV+ recogió una entrevista a un allegado a Cinthia Paola Oblitas Jiménez, quien comentó que la mujer ya había denunciado a Juan Martín Félix Poicón, pero aún así continuaba con sus maltratos.



Añadió que el asesino se aprovechaba que había sido policía, para no ser intervenido por los agentes de la comisaría de San Andrés, en el Cercado de Lima.

Representantes del Ministerio de la Mujer informaron que solicitaron al Poder Judicial la ampliación y la variación de las medidas de protección a Cinthia Paola Oblitas Jiménez, ya que no era la primera vez que Juan Martín Félix Poicón atentaba en su contra.



El asesino Juan Martín Félix Poicón había sido enviado a prisión por pedirle 10 mil soles a unos delincuentes para no detenerlos. Por ello también fue separado de la PNP, informó ATV+.