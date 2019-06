¡Insólito! La excusa de un delincuente que se llevaba un celular: "Lo he cogido, pero no lo he robado"

Un sujeto fue detenido por efectivos policiales minutos después de haberle quitado a un transeúnte su celular. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Abancay con la calle Leticia, en el Cercado de Lima.

Los agentes lograron intervenirlo y lo requisaron. El sujeto identificado como Tony Oswaldo Chaycha Castro (36) había guardado el celular en su ropa interior y negó haber robado el dispositivo con esta justificación:

"Le he quitado pero no he hecho nada de lesión. Solamente lo he cogido así. Yo lo he cogido pero no lo he robado, pe. No lo he cogido así con maldad. No pe, padre. No me hagas esto, qué malo", declaró el detenido.

Al encontrar el aparato, los efectivos le pusieron las marrocas y se lo llevaron la comisaría de Cotabambas. Ahí, el sujeto admitió el crimen y pidió perdón. Sin embargo, se le denunció ante la fiscalía.