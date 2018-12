Cercado de Lima: 'Las Grinch' fueron capturadas por la Policía tras estafar a un comerciante de camisetas | FOTOS

Querían hacer su 'agosto' por Navidad. Tres presuntas integrantes de la banda 'Las Grinch' fueron intervenidas por la Policía con 1,200 soles falsos luego de haber estafado a un comerciante de polos en la zona de Mesa Redonda, en elCercado de Lima.



Magaly R., Mayra L. y Yanina S., quien dijo que se dedicaba a la venta de perros, cayeron en manos de agentes del grupo Terna del Escuadrón Verde cuando se desplazaban por la avenida Abancay, en Cercado de Lima.



La intervención fue a raíz que un vendedor de polos, de 65 años, las denunció. "Vendo polos por 15 soles y me pagaron con un billete de 100 soles. La semana pasada me hicieron lo mismo", dijo la víctima quien sufre de diabetes y mal de Parkinson y lo que gana sirve para costear algunos medicamentos.



A las féminas, que tienen denuncias por el mismo delito, se les halló billetes falsos de 100 y 50 soles, que, al parecer, iban a pasar en otros negocios de la zona conocida como Mesa Redonda, Mercado Central o la misma avenida Abancay, en el Cercado de Lima.



"Una se hace pasar por cliente y paga con el billete falso. En eso, las otras distraen al vendedor para que no se percate de la estafa", contó una fuente policial.



Se conoció que las mujeres son de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.