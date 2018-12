Cercado de Lima: Rateros entraron a departamento y se llevaron hasta el nacimiento | FOTOS

Ni el Niño Jesús se salva de la delincuencia. A pocos días de la Navidad, una banda de rateros ingresó a un edificio del Centro de Lima y, aprovechando que una familia había salido para almorzar, violentó la puerta de su departamento para apoderarse de artefactos, joyas, cosméticos y hasta del nacimiento completo.



El hecho se registró en el histórico edificio ‘Beytía’, ubicado en la cuadra 3 del jirón Azángaro, frente al Palacio de Torre Tagle, donde está la Cancillería, y a tres cuadras de la Plaza Mayor.



A las 3:45 de la tarde, la dueña del departamento, su esposo e hijo salieron a almorzar sin imaginar que los hampones ya habían entrado al edificio aprovechando que otros inquilinos salían a la calle.



“Una mujer de unos 48 años con una mochila y dos hombres, son los que me robaron. Las cámaras de seguridad los filmaron subiendo las escaleras. Luego que salí, violentaron la puerta del departamento con una pata de cabra”, señaló la agraviada.



NO CREEN EN NADA

​

Con todo el tiempo a su favor, los maleantes se apoderaron de una computadora, CPU, laptop, dos tablets, celulares, secadoras, dos cadenas de oro y tres juegos de relojes, además de perfumes y cosméticos valorizados en unos 25 mil soles.



“No contentos con ello, se llevaron peluches decorativos referentes a la Navidad, el misterio, los animalitos y el Nacimiento. También quisieron llevarse la corona, pero al no poder, la dañaron”, precisó la víctima.



En las imágenes se observa que los rateros fugaron a pie rumbo al jirón Ucayali.