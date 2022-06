Frank Erick Pisco Guerra (24), ‘Gordo Frank’, fue intervenido por tenencia ilegal de arma de fuego, en Chaclacayo, pero además es el principal sospechoso del homicidio de la comerciante mayorista de quesos, Dolores Espinoza Benites (51), ocurrida en Huaycán, Ate.

‘Gordo Frank’, fue intervenido en el sector de Huascata. Tenía una réplica de arma de fuego (pistola), ketes de pasta básica de cocaína, y paquetitos de marihuana.

Puede ver: Extranjero roba arma de vecino y lo hiere a balazos

Fue intervenido poco después de cometerse el crimen, en Huaycán. Él estaba con un desconocido a bordo de una moto lineal. El que sería su cómplice escapó en la moto y él trató de huir corriendo.

“Los policías rastrearon el celular de la agraviada por GPS y descubrieron que estaba en el sector de Huascata. se activó el ‘Plan Cerco’ y se intervino a un sospechoso con el equipo de la comerciante”, dijo un policía.

En su poder se le halló el celular de la comerciante de quesos, Dolores Espinoza, y 350 soles.





Hija de vendedora de quesos asesinada exige justicia: “Era mi mejor amiga y me la mataron”

Familiares de Dolores Espinoza Benites (51), la comerciante de quesos que fue asesinada a balazos durante un asalto en la zona de Huaycán (Ate), exigieron justicia y narraron los últimos momentos que vivieron junto a la víctima.

Dolores Espinoza era una comerciante de quesos que llevaba más de 10 años en el rubro, sin embargo, la noche de ayer, lunes 6 de junio, fue interceptada por unos delincuentes que le dispararon dos balazos para robarle sus pertenencias.

Según cuenta Mary, hija de la víctima, a su mamá le robaron un bolso donde llevaba su celular y un poco menos de S/ 300. Además, le extraña que los ladrones no se hayan llevado el resto del dinero (1000 soles de la ganancia del día) que llevaba ocultos.

“Era una bolsa con sencillo, entre 300 soles, y todo lo que era billete se lo guardaba en la parte del brasier. Me la mataron, era mi mejor amiga, y me la quitaron... (Ayer) vino al mediodía y a la hora del almuerzo, cuando yo estaba deprimida por haberme pintado el cabello, me abrazó y me dice: ‘Hijita, para todo hay solución, menos para la muerte’, eso fue todo y salió a trabajar”, narró Mary a Latina.

El caso

Dolores Espinoza fue asesinada a balazos por unos sujetos que iban a bordo de un mototaxi, en la zona de Huaycán, en Ate Vitarte. Ella fue interceptada por los delincuentes cerca de su vivienda y se puso resistencia al robo de su cartera.

De acuerdo al testimonio de vecinos, la comerciante de quesos recibió dos impactos de bala en el cuerpo. “Ella siempre llegaba cinco o seis de la tarde de su negocio”, contó el sobrino de la víctima.





También lee: