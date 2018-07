¡Terrible! Una joven madre fue presuntamente víctima de la inseguridad ciudadana cuando paseaba con su pareja e hijo de dos años por el balneario de Pimentel , en Chiclayo . Dos delincuentes los interceptaron y finalmente Marilyn Romero Carmona (23) recibió nada menos que seis balazos por resistirse al robo de sus pertenencias.



Sin embargo, la madre de la joven víctima cree que el ataque habría sido perpetrado por la pareja de la mujer. Y es que su yerno salió ileso del crimen que dejó muy grave a Marilyn Romero Carmona.



"No entiendo porque no le cayeron los disparos a mi yerno, no entiendo porque se ensañaron con ella" , indicó la desconsolada mujer a América Noticias.

Al momento, la joven madre se encuentra en estado crítico tras recibir los seis balazos. " Parte de su cerebro izquierdo ha sido dañado: su parte motriz, auditiva, reflejos. Si vive es un milagro pero quedaría como vegetal", reveló su madre.

El Ministerio Público de Chiclayo comenzó las investigaciones, mientras agentes policiales de la Divincri realizaron evaluaciones psicológicas y forenses a su pareja y acusado por su familia, Gianfranco Cespedes Silva.

Chiclayo: Joven grave tras ser baleada por resistirse a robo frente a su hijo pero familia acusa a su pareja. Video: América Noticias

