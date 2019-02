Chorrillos: Dispararon a matar a joven en auto después que sacara 200 dólares de agencia bancaria

Unos delincuentes, que estaban en dos motos lineales, intentaron asaltar a un joven que se encontraba en su auto después de haber sacado 200 dólares en una agencia bancaria, en Chorrillos.



La víctima contó que había ingresado al banco para cambiar 200 dólares, por lo que presume que le datearon a los delincuentes al interior de la agencia.



"Me doy cuenta que cuatro personas en dos motos lineales me apuntan con armas y comienzan a golpear las ventanas con el cacho de la pistola", comentó el joven.



La víctima, quien también presume que querían robar su vehículo, dio en retroceso para chocar una de las motos de los delincuentes.



"Me meto al zanjón, hacen dos disparos, uno me roza y el otro cayó en la ventana", indicó el joven, agregando que los malhechores huyeron del lugar.



La Policía de Chorrillos está investigando el caso.

Dispararon a matar a joven en auto después que sacara 200 dólares de agencia bancaria. (Video: Canal N)