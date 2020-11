Por robarle 100 soles que había retirado de un agente bancario, la madre de familia Mayte Pardo (23) fue salvajemente atacada por cinco delincuentes, entre ellos una mujer, que la jalaron y arrastraron de los cabellos para luego propinarle varios puñetazos en el rostro, en Chorrillos.

“Yo estaba regresando a mi casa y vi a los sujetos, entre ellos la chica, en una esquina. Fui por la acera del frente y en eso, por detrás, me jalaron del cabello y me arrastraron, boca abajo, hasta la pista”, contó la víctima.

Producto del robo, madre de familia sufrió raspones en los codos y piernas, además de haber terminado con el ojo morado. | Foto: Violeta Ayasta

La joven se resistió a entregar el dinero, celular y documentos de sus familiares, por lo que uno de los ladrones la golpeó en la cabeza. “La mujer me volteó hacia arriba y me dio de puñetazos en el ojo derecho. Un golpe más y me lo reventaban”, precisó.

Tras el asalto, los rateros huyeron, pero vecinos y mototaxista capturaron, a pocas cuadras, a Óscar Ramírez Taboada (23), quien tiene antecedentes por delito contra el patrimonio.

El asalto fue en la calle Vía Central, zona de San Genaro, a las 2:30 de la tarde. Según vecinos, en la zona se han reportado varios robos. La Policía busca a los demás autores del latrocinio.