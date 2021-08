Dos ladrones golpearon en a cabeza a una niña, de apenas 7 años, contra una reja de fierro para robarle una perrita de raza ‘pug’, de cuatro meses, del interior de una tienda, en Chorrillos. “Mi niña llora mucho por su mascota. No quiere comer y tampoco ir a pasear al parque. Por eso doy una recompensa de 2 mil soles a quién me devuelva a ‘tita’. Les pido que me la entreguen porque ya le toca su vacuna y si no se le coloca, morirá”, afirmó Ángela Porcel.

Ángela Porcel Villanueva (50), madre de la pequeña, contó con tristeza que su niña estaba dentro de su tienda, pero muy cerca de la reja de seguridad de fierro que mandó poner para evitar ser víctimas de la delincuencia en el comité 5 en el asentamiento humano Santa Isabel de Villa.

Dos ladrones golpearon en a cabeza a una niña, de apenas 7 años, contra una reja de fierro para robarle una perrita de raza ‘pug’, de cuatro meses, del interior de una tienda, en Chorrillos. (foto: Mónica Rochabrum/TROME)

“Llegaron dos muchachos y pensé que eran clientes. Les dije que me esperaran unos minutos para atenderlos. Cuando crucé la pista, vi que ambos corrían y escaparon por el pasaje. Mi hijita estaba aterrada. Solo decía ¡Tita, tita!. Ahí me di cuenta que se robaron a la perrita de raza Pug”, dijo.

Los rateros jalaron a la niña y la golpearon contra la reja para poder quitarle al perrito que cargaba entre sus brazos. Todo fue muy rápido. Luego salieron corriendo y escaparon por el pasaje con la mascotita cargada en sus brazos”, contó.

La madre de familia, sus parientes y hasta vecinos, enterados del robo, salieron corriendo por varios sectores para atrapar a los hampones, pero no tuvieron suerte.

“Mi niña llora mucho por su mascota robada. No quiere comer y tampoco ir a pasear al parque. No tengo dinero, pero ofrezco una recompensa de 2 mil soles a quién me devuelva a ‘tita’. Les pido que me la entreguen porque ya le toca su vacuna y si no se le coloca, morirá”, afirmó Ángela Porcel.

Agregó que ha recorrido los mercados de la zona y barriadas para buscar a los rateros que se robaron a ‘tita’. Incluso ha pegado volantes con la foto de la mascotita de su hija, pero hasta ahora no ha obtenido algún resultado. Un perrito de raza ‘Pug’ cuesta entre 500 a 800 soles y son vendidos en los mercados informales en Lima y en las redes sociales.

‘Otto’, padre de ‘tita’, está triste y tampoco quiere comer. Si tiene información de la perrita llamar al 971633675.









