La profesora de educación inicial ‘Miss Roxi’ tenía una guardería y cuidaba niños muy pequeñitos, incluso en pañales. Con la llegada de la Covid-19 se reinventó y puso una bodeguita, la que instaló y decoró con adornos de colores de su anterior negocio. Los delincuentes hicieron de las suyas y le robaron dinero, objetos y hasta un cartón de cigarrillos, en Chorrillos. Esto pasó a unas cuadras de la comisaría de San Genaro. Entre objetos y dinero se robaron más de siete mil soles.

La joven profesora, que teme represalias, contó que cuatro delincuentes aprovecharon la madrugada y se metieron por la ventana a su negocio, ubicado en el sector de San Genaro. Los rateros rebuscaron todo. Robaron dinero que estaba escondido en tres lugares, un televisor plasma y un parlante profesional, que utilizaba, para hacer sus eventos infantiles.

'Miss Roxi' cerró la guardería en pandemia, abrió una bodeguita, que la decoró con muñecos y adornos multicolores, y le roban. (foto: TROME)

“También se robaron dos cartones de cigarros que recién habíamos comprado”, dijo. Sospechan de un vecino venezolano que hace unos días se la pasaba viendo todos los movimientos de los encargados de la bodeguita. Hace unos días envenenaron a dos perritos con pollo a la brasa.

Los ladrones salieron de la tienda y abordaron un auto, con letrero de taxi, que estaba estacionado en el frontis del local. Estos movimientos quedaron registrados por las cámaras de seguridad de varias viviendas de la zona. “Llamamos a la policía y no quisieron venir. Me dijeron no tenemos gasolina. Tuve que conseguir los videos y entregarles para que investiguen. Tuve que hacer de policía e investigar por mi cuenta”, dijo la profesora de educación inicial.

