Mujer denunció que taxista la dopó, la secuestró y la policía no hizo nada cuando denunció el caso en Chorrillos | VIDEO

Una joven denunció que el conductor del taxi que la llevaba de San Juan de Lurigancho a Vitarte, la dopó y se la llevó secuestrada, sin saber que le hizo durante todo el tiempo que permaneció inconsciente. Ella detalló que al despertar se encontraba en la playa La Herradura de Chorrillos y el depravado no quería dejarla bajar, por lo que tuvo que escapar. Por si esta tragedia que vivió no fue suficiente, al momento de denunciar el caso en la comisaría de Villa Chorrillos, la policía no le prestó ninguna atención.



La víctima de nombre Isabel contó en el programa Tengo algo que decirte, que la madrugada del 27 de octubre tomó un taxi en San Juan de Lurigancho hacia su casa en Ate Vitarte.



Sin embargo en el camino, el conductor identificado como Anderson López Aracca, no la llevó a su destino. Por el contrario cuando despertó se encontraba a un lado de una discoteca de la playa La Herradura, en Chorrillos.

La víctima detalló que el sujeto no la quería dejar bajar. Pese a ello logró bajar de la unidad cuando pasaban por los pantanos de villa y pedir ayuda a las autoridades, sin embargo cuando fue a la comisaría de Villa Chorrillos, la policía no la auxilió.



La víctima contó que el comisario de esta dependencia no permitió que pase por el médico legista. Añadió que el conductor que la secuestró cuenta con más denuncias en su contra.



El rostro de Anderson López Aracca fue difundido por el conocido programa para evitar que más mujeres sean víctimas de este conductor, que incluso le robó su celular.



La víctima exigió a las autoridades que pongan tras las rejas a conductor, ya que es un peligro para cualquier mujer que aborde un taxi sola.