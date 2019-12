¡Indignante! Una madre de familia se encuentra aterrorizada puesto que su expareja y padre de su hijo fue liberado tras protagonizar un terrible caso de maltrato infantil contra el pequeñito de tan solo dos años de edad. Todo ocurrió en Chosica.

Según unas imágenes consignadas por 90 Matinal, el sujeto golpea brutalmente al menor en venganza contra su madre, quien se negó a retomar la relación con él. Luego, al ser intervenido por la Policía, lo utiliza como escudo humano para evitar que los efectivos se le acerquen.

“Rata, déjalo al bebe, papi déjale. Cálmate, te van a escuchar. Es un bebé”, se le escucha decir a una mujer mientras el sujeto manipula al niño peligrosamente desde lo alto de una escalera que conduce al segundo piso de una casa. “Por tu culpa policías va morir mi hijo”, contesta el padre.

Vecinos de la zona aseguran que en el momento de la intervención, el sujeto golpeó la cabeza del menor varias veces contra la puerta de la vivienda. Asimismo, dijeron que amenazó con matarlo con un pico roto de botella, tal y como consigna la página de Facebook Mika Tv.

Finalmente, los agentes de la Policía logran detener al padre de familia cuando este se distrajo por un momento. Sin embargo, según los familiares de la madre, la Fiscalía decidió liberarlo por falta de pruebas, a pesar de las imágenes y del relato del propio menor, quien narra los maltratos a los que es sometido.

Al momento, la madre teme por su vida y por la de su pequeño ya que el sujeto se encuentra en libertad y podría tomar represalias tras su detención y denuncia.

“Lo único que quiero es que se vaya preso porque a él no le interesó cómo lo lapeaba a mi hijo. Siempre nos ha maltratado, yo siempre he callado por miedo porque siempre me amenazaba que me iba matar”, dijo la mujer entre lágrimas a 90 Matinal.

Es captado golpeando a su bebé de 2 años y usándolo de escudo para no ser detenido y lo sueltan por