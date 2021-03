En medio de una reunión en la que estaban bebiendo tragos de pisco, el mecánico Julio Alejandro Flores Gonzales (59) asesinó de un balazo en el rostro a su jefe, Francisco David Rondón Calcino (48), en el taller donde ambos laboraban, en Chosica.

El acto de sangre ocurrió en el taller-cochera ubicado en el pasaje Sierra Morena cuadra 3, a la altura del kilómetro 31.5 de la carretera central. El mecánico Francisco Rondón, su hijo de 21 años, y el trabajador Julio Flores, estaban tomando pisco en uno de los ambientes del recinto desde la tarde del sábado. De pronto, a las 10 de la noche, empleador y trabajador, empezaron a discutir. De los gritos pasaron a los insultos. Así pasaron varios minutos y pese a que continuaban bebiendo licor, continuaban las discrepancias. Todo acabó mal cuando Flores Gonzales, se paró y desapareció por unos instantes del lugar.

Luego regresó armado con una escopeta retrocarga y le disparó en el rostro a su jefe, quien murió en el acto. El hijo de la víctima llamó a los policías de la comisaría de Chosica y los agentes atraparon al autor del crimen, que primero dijo: “Él quería que mi esposa venga a tomar con nosotros”, repetía a cada instante a los policías. El arma fue hallada en el patio, cerca de unas plantas.

El autor del acto, luego cambió de versión y dijo: “Me maltrataba mucho, me humillaba porque me daba trabajo. Me decía que sin él, me moría de hambre”, dijo durante el interrogatorio policial en Depincri Chosica. Luego fue trasladado a la fiscalía de turno acusado por el delito de homicidio calificado.

La víctima fue velado en estricto privado por sus familiares en el mismo local donde se cometió el acto sangriento.

OTRA NOTA

Una madre y un hombre, además, de un sereno que intentó rescatarlos fallecieron ahogados en el río Rímac, en Chosica, ante un sorpresivo incremento del caudal; según las primeras informaciones. Se trataría de una mujer y su hijo, que se encontraban lavando ropa, mientras que la tercera víctima fue un agente del Serenazgo de Chosica, que intentó rescatarlos.

Canal N informó que la mujer se acercó a lavar su ropa; pero fue sorprendida por el rápido aumento del caudal. Un vecino de la zona, Artemio Contreras (49), intentó rescatarla; pero también fue arrastrado por la corriente, en la zona de Carapongo. Ella apareció muerta horas después y su vecino al día siguiente.

Cuatro días después de haberse ahogado por intentar rescatar a dos personas arrastradas por la corriente del río Rímac, Ricardo Ramírez Valles (40), el sereno ‘héroe’ de Chosica fue encontrado en un islote, en la zona de San Antonio de Carapongo, altura del kilómetro 11.8 de la Carretera Central, distrito de Lurigancho - Chosica.

Su cuerpo fue encontrado a las cinco de la mañana. Más de 120 personas, entre compañeros de trabajo, familiares, amigos y vecinos, lo buscaban desde el martes. Aquel día, Leonor Ortega (49) lavaba su ropa en el río cuando la corriente se la llevó. Un vecino de ella, Artemio Contreras (47) quiso rescatarla y se lanzó al río, pero también fue arrastrado. Al ver eso, Ricardo Ramírez, supervisor de la base de Carapongo, quiso sacarlos del caudal, pero tuvo el mismo trágico destino.





