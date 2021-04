Tras aceptar un contrato para trasladar una carga de guano, desde Chaclacayo hasta Lurín, el joven empresario Pedro Ángel Quilca Huacausi, quien hace una semana cumplió 35 años en una celebración familiar, fue asesinado y arrojado con las manos amarradas al río Rímac, por varios delincuentes que se robaron su camión de carga, en Chosica.

A las 11 de la mañana, el sospechoso llegó hasta el paradero ‘Las Torres’ en Huachipa y le solicitó los servicios para trasladar su supuesta carga a otro joven. Este se negó argumentando que estaba cansado y Pedro Ángel Quilca Huacausi (35), se ofreció a hacerle el servicio, sin imaginar que este sería el último servicio que haría. A otro de sus colegas, que observaba a unos metros lo ocurrió, le pareció extraña la actitud de este supuesto cliente y le tomó una foto. Luego, ‘pseudo cliente’ y el empresario de transportes abordaron el camión Isuzu de placa C1F-784 y partieron del lugar.

El joven empresario Pedro Ángel Quilca Huacausi, quien hace una semana cumplió 35 años, fue asesinado, amarrado y arrojado al río Rímac, por varios delincuentes que se robaron su camión de carga. El empresario se tomó esta foto hace unos días. (foto: TROME)

Las horas pasaban y el joven empresario no llegaba ni a su centro de labores, en el paradero ‘Las Torres’, en Huachipa, ni en su casa. “Antes de tomar ese servicio estuvimos hablando por celular y me prometió que iba a llegar para cenar con mi padre por su cumpleaños. Como no llegaba lo estuve llamando y ya no contestaba”, contó su esposa Julia Taipe Vásquez (32).

Por la tarde, el cuerpo inerte de la víctima, fue hallado flotando en un islote el río Rímac, cerca del puente Huampaní Alto. Tenía las manos amarradas hacia adelante. Vestía polo oscuro, pantalón jean azul y medias oscuras con rayas. Los policías del Escuadrón de Emergencia Este 2 y de rescate lograron sacar el cadáver de las aguas del río Rímac y trasladarlo hasta la orilla, donde los peritos de criminalística y el fiscal de turno realizaron las diligencias de rigor. Más tarde, fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

“Mi hermano fue contratado por Jesús Infantes Menacho, para cargar guano desde Chaclacayo hasta Lurín. Se fueron juntos y horas después, Pedro Ángel, apareció muerto, golpeado y con las manos amarradas en un islote del río Rímac, altura del puente Huampaní Alto, en Chosica. Un amigo de mi hermano le pareció sospechoso el sujeto y le tomó una foto. Por eso estamos seguros que este tipo fue quien lo mató y se robó el camión, que mi hermano se compró con tanto esfuerzo para trabajar en servicios de carga. Hemos averiguado y ese sujeto tiene antecedentes por robo agravado y violencia”, dijo Juan Carlos Quilca, hermano de la víctima.

La víctima laboraba desde hace 10 años en dicho oficio y deja en la orfandad a dos niños de 13 y 2 añitos.

“¡Por favor pedimos a las autoridades que atrapen a ese sujeto. ¡Justicia para Pedro Quilca! “, gritaron sus parientes en el frontis de su vivienda.





