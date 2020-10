Cuando faltaba poco tiempo para cerrar el negocio, un peligroso delincuente armado ingresó a un minimarket, apuntó con una pistola a la trabajadora y robó todo el dinero de la caja registradora, además de un canguro con billetes y monedas, cuyo dinero estaba destinado a realizar pagos, en Cieneguilla.

El atraco a mano armada fue a las 8:30 de la noche. Las cámaras de seguridad grabaron que dos delincuentes llegaron a bordo de una moto lineal al local, ubicado en la avenida Huarochirí, y solo uno de ellos se bajó y camino hacia el establecimiento.

MIRA AQUÍ: ASÍ FUE EL ATRACO AL MINIMARKET EN SAN MARTÍN DE PORRES

“Ese delincuente pidió comida para canes y enseguida le colocó el arma en el vientre a la trabajadora y le pidió abrir la caja registradora. Se robó todo el dinero de las ganancias del día. Además le quitó el canguro con dinero que estaba destinado para realizar pagos”, dijo Ricardo Obregón, dueño del negocio.

Delincuentes asaltan minimarket en 30 segundos. (foto: TROME)

Cree que en atraco duró algunos segundos. El maleante salió corriendo y escapó con su cómplice que lo esperaba. Fugaron rumbo a Manchay.

Otros atracos

A raíz de este reciente atraco a mano armada, los vecinos de la zona, se agruparon y protestaron con carteles exigiendo que haya más seguridad.

Delincuentes asaltan minimarket en 30 segundos. (foto: TROME)

“Este lugar se ha vuelto tierra de nadie. Antes era un lugar tranquilo y en las últimas semanas se ha vuelto muy inseguro. Varios delincuentes, elegantemente vestidos, vienen en auto y tocan la puerta para ver si hay familias en casa. Al darse cuenta que no hay nadie, revientan puertas y ventanas y se meten a robar. Acá no llega ni la policía de Cieneguila ni serenazgo, Incluso acá cerca hay una caseta de seguridad ciudadana (serenazgo) y no hay nadie”, pidieron a gritos los vecinos de Ricardo Obregón, quienes en vista que nadie les hace caso, creen que tomarán medidas más drásticas.