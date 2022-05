Policías del Pelotón ‘Cobra’ del Escuadrón de Emergencia atraparon a Raúl Héctor Ortiz Reyes (55), con más de seis kilos de marihuana escondida en una refrigeradora en su vivienda, en Comas.

Los agentes lo vieron en actitud sospechosa a las 2:30 de la madrugada en la calle y le dieron la orden de detenerse. Este sujeto corrió para escapar y se metió a su vivienda. Pensó que estaría a salvo, pero se equivocó.

Los policías ingresaron al inmueble, ubicado en la cuadra 8 del jirón María Parado de Bellido, y revisaron cuidadosamente cada rincón. Dentro de la refrigeradora encontraron gran parte de la marihuana en varios paquetes.

Debajo de la cama hallaron otra cantidad de estupefaciente. Consistía en más de un kilo de pasta básica de cocaína y 231 bolsitas de marihuana. Los agentes lo trasladaron a Depincri Comas, para las investigaciones.

Delincuentes asaltan a tesorera de empresa en Comas y se llevan S/30 mil: “(Dinero) era para pago de proveedores”

Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres delincuentes armados interceptan a Jackeline para robarle los S/30.000 que había retirado de un banco en Comas. Los sujetos habían seguido a la agraviada desde que salió de la agencia en un auto.

“Yo me doy cuenta que me están siguiendo unos sujetos a la altura de la Av. Los Ángeles con la Av. Universitaria. Empiezo a manejar mirando esto y entro por el lado del Mall donde hay mayor cantidad de cámaras esperando que por ver cámaras se vayan”, contó la víctima, quien es tesorera de una empresa, a Latina.

“Al ver que me seguían persiguiendo opte por estacionarme en este lugar que tiene un buen sistema de cámaras. Porque yo asumo que, si iba a una zona más solitaria, que era la zona industrial donde yo trabajo, podrían tener más oportunidad de rebuscar más, de golpearme”, señaló.

La agraviada detalló que una vez que estacionó su auto, procedió a bajar de la unidad y segundos después tres sujetos armados bajaron de un carro gris y la amenazaron con dispararle.

"Lo primero que me piden es la mochila. Yo digo cómo ellos pueden saber que había retirado dinero y que lo traía en la mochila. De repente yo digo habrá habido una persona dentro del banco mirando las operaciones del cliente, no me explico", indicó.





Delincuente asesina a policía de civil a balazos por resistirse al robo de camioneta

En el distrito de Comas (Lima), un agente policial que trabajaba en la División de Crimen Organizado y estaba de civil fue asesinado en la noche lunes por un sujeto que habrían intentado robarle la camioneta que manejaba y terminó disparándole.

Según indicó el noticiero América Noticias, se trata del técnico PNP de segunda Dilbert Pedro Vergaray Luján de 37 años, quien fue interceptado cerca de las siete de la noche en la cuadra 9 de la avenida Víctor Andrés Belaúnde frente a un colegio y una universidad.

Un hombre que pasaba por la zona en ese momento contó lo que ocurrió. Él dijo que el desconocido armado discutía y forcejeaba con el policía Vergaray Luján que iba de civil dentro del vehículo hasta que le disparó tres veces. "La puerta de esa camioneta estaba abierta y veía que había un forcejeo entre dos personas. Entonces, en ese forcejeo el que estaba afuera, saca un arma y hace los disparos", contó el testigo, quien prefirió el anonimato.









