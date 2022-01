Eran unas joyitas. Dentro de su vivienda, los hermanos Jesús Alfredo Esteban Hilario (22) y otro de 17 años, que pese a su corta edad, fue denunciado por varios delitos, fueron atrapados por participar en un robo a un hombre de 50 años, en Comas.

El agraviado denunció ante los policías de la comisaría de La Pascana, que tres delincuentes lo asaltaron y escaparon en un mototaxi. Los agentes salieron a buscar a los rateros, junto con el afectado, y frente a la mz. C en el asentamiento humano ‘El Ayllu’, en Año Nuevo, reconoció a dos sujetos. Estos al ver a la policía, trataron de refugiarse en su vivienda y fueron atrapados.

Los hermanos Jesús Alfredo Esteban Hilario (22) y otro de 17 años, que pese a su corta edad, fue denunciado por varios delitos, fueron atrapados. (fotos: Joseph Ángeles/GEC)

Pero durante la operación policial, Luz Milagros Esteban Hilario (27), hermana mayor de ambos, se enfrentó a los agentes y los amenazó para evitar que se lleven a sus parientes. También acabó intervenida. “En la casa se encontró 2 forros de chalecos antibalas, seis celulares (al parecer robados), 2 relojes pulsera, seis municiones, 6 mochilas y 1 morral”, informó el coronel PNP Jorge Cossio, jefe de Divpol norte 2.

Los tres hermanos quedaron intervenidos en la sede policial a la espera de ser derivados a la fiscalía.





Feroces raqueteros asaltan mujeres

En las últimas semanas, feroces raqueteros en moto lineal han puesto en vilo a más de 70 vecinos de la segunda etapa de la urbanización El Pinar, en Comas. Su última víctima fue una joven, a la que golpearon y tumbaron al piso para robarle los mil 500 soles que había guardado en su celular.

Alexandra, de 20 años, acababa de retirar el dinero de un agente bancario para pagar la mensualidad de la carrera que estudia pero al caminar por la avenida Los Chasquis, al lado de lo que era el Aeroclub de Collique, fue interceptada por los delincuentes.

“Me dirigía a la casa de mi abuelita. Había puesto el dinero dentro del case del teléfono y lo guardé. A mitad de camino, los sujetos pasaron por mi lado, uno de ellos bajó de la moto, yo corrí pero me persiguió, me puso un cuchillo, quitó el celular y, al jalarme la mochila, forcejeamos. Fue ahí donde me lastimó el cuello”, narró.

Por increíble que parezca, el asalto ocurrió a las 10:30 de la mañana, a plena luz del día, y fue grabado por cámaras de seguridad.

“Yo me caí al piso. Me quería quitar como sea la mochila. Tuve que abrirla y le dije que era ropa. Él todavía se quedó viendo y luego se fue”, prosiguió la agraviada.

Similar experiencia vivió Kelly (23), quien llevaba a su hijo en brazos y fue despojada de su teléfono en el mismo lugar. Fue asaltada al mediodía.





