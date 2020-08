Por: José Yucra

Durante la cuarentena, Santos Sixto Malca (30) permaneció en casa con su familia, pero ante la necesidad tuvo que salir para ganarse el pan. Hizo taxi, pero en la primera carrera el día inicial de trabajo , una banda de delincuentes lo despojó de su auto. Ahora vive momentos difíciles, porque además es víctima de extorsión.

El drama de este hombre es el mismo que, según la Policía, sufren a diario unas seis personas en Lima tras sufrir el robo de su vehículo.

El 18 de julio, a las 7 de la mañana, Santos Malca salió a trabajar en su Toyota Corolla, negro, de placa AWI-030, para recuperar lo perdido en los meses de pandemia.

Poco después, entre las avenidas Universitaria y Micaela Bastidas, en Comas, un hombre de unos 30 años le tomó una carrera al parque zonal ‘Manco Cápac’, en Carabayllo.

Lo que parecía podía ser un buen día terminó en una pesadilla. “El pasajero llevaba mascarilla y protector facial. Al llegar al destino, me pagó y aparecieron dos sujetos armados y con los mismos implementos. Me amenazaron y pasaron a la parte posterior. No me golpearon porque no me resistí”, contó el joven.

Dijo que los ladrones lo obligaron a bajar cuadras más adelante.

LO AMENAZAN

No supo más de su auto, donde tenía documentos, celular y dinero.

“Al segundo día, me llamaron para pedir cinco mil soles. Luego bajaron a tres mil 500 soles. Hace tres días recibí una llamada donde amenazaron con desmantelarlo si no pagaba. Me dijeron que sabían dónde vivo”, acotó el agraviado.

El carro es del año 2016 y no tiene GPS. El caso es investigado por la Dirove Norte.

