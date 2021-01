Por defender a sus hijos uno arriesga hasta la vida. Doña Patty es un claro ejemplo de ello pues observó que integrantes de una banda de ‘raqueteros’, a bordo de una mototaxi, asaltaron a su hija y - por evitar que escapen - fue atropellada y arrastrada hasta caer a la pista, en Comas. Ella terminó con raspones en brazos y piernas.

El hecho ocurrió a las 3:20 de la tarde en la cuadra dos de la avenida Tungasuca, cooperativa ‘Año Nuevo’.

Doña Patty estaba en la esquina con otra vecina y a media cuadra su hija de 22 años con su sobrina de seis años. “Íbamos a reunirnos para ir al parque a jugar voley, futbol o hacer deporte, pero vi que una moto azul se estacionó al lado de mi hija. Bajó un ladrón y no vi a mi hija hasta que gritó”, contó.

Al verla en peligro, misma leona con sus cachorros, doña Patty sacó las garras y corrió hacia donde estaba su primogénita.

Mujer fue atropellada y arrastrada por delincuentes. | Foto: Joseph Ángeles

“Vi que el ladrón la empujó al piso y subió a la mototaxi. Yo me puse adelante para golpear y rajar la luna del parabrisa, pero la moto arrancó en zigzag. Me empujó. Mis cosas volaron. Me quise agarrar de la moto, me jaló y caí al piso”, precisó la señora.

Todo el acto fue grabado por cámaras de seguridad.

Los rateros huyeron por el jirón Arequipa, donde también fueron filmados.

En las imágenes se ve que doña Patty va corriendo detrás de la mototaxi, cuya placa es NM-18444.

Ella terminó con heridas en brazos y piernas, además de un fuerte dolor. Por suerte, en esta ocasión, su hija evitó el robo del celular que era el objetivo de los delincuentes.

Ella junto a vecinos denunciaron que este sería el cuarto atraco o intento de robo registrado en lo que va del año.

“¡Queremos mayor seguridad y presencia policial!”, exigieron.