Comas: Sujeto mata a esposa de un balazo en el pecho tras discutir en su casa 

Los casos de feminicidio no tienen cuándo acabar. En medio de una violenta discusión, un iracundo padre de familia asesinó a su esposa de un certero balazo en el pecho, en el interior de la casa donde vivían, en Comas



Antes de la medianoche, Yuri Castillo Cisneros (48) y Carmen Julia Osorio Mercado (48) se enfrentaban a gritos en su vivienda de la avenida Sangarará 208, en la urbanización Año Nuevo. En un momento, el hombre cogió su arma de fuego y disparó a su pareja.

Al verla ensangrentada y mal herida, la subió a un carro particular para llevarla al hospital Sergio Bernales, en Collique. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, la mujer falleció minutos después.



El sujeto fue arrestado por la policía y confesó que le quitó la vida a su cónyuge. En su defensa, dijo que la atacó porque siempre maltrataba a sus hijos sin motivos.

MOTOTAXISTA



Se informó que la difunta trabajaba como mototaxista y era pariente de miembros de la Policía Nacional.



Familiares de Carmen Osorio señalaron que era una buena persona y exigieron que se haga justicia.

“Esto no puede quedar así, ella era una mujer trabajadora que luchaba por sus hijos. Este crimen no puede quedar sin castigo. La han matado de forma cobarde, ella no ha tenido oportunidad de defenderse”, dijo una pariente en medio del llanto.