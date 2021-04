Con un volquete, unos 20 sujetos chocaron varias veces la pared de una casa en litigio hasta derribarla para apoderarse de dinero en efectivo y artefactos eléctricos, en Comas. Los invasores se llevaron hasta el balón de gas.

El hecho ocurrió a la medianoche de hoy en un inmueble de la cuadra 57 de la avenida Túpac Amaru, primera etapa de la urbanización Huaquillay, que pertenecía a un señor que hace un mes murió por coronavirus.

Tras la usurpación, la viga, columnas, pared y parte del techo se vinieron abajo. El terreno de 160 metros cuadrados quedó inhabitable.

La vivienda quedó inhabitable. | Foto: Joseph Ángeles

La vivienda quedó inhabitable. | Foto: Joseph Ángeles

“El predio fue heredado por mi tía, pero mi mamá, primo y yo vivimos aquí con permiso de ella. Esta noche no vine a dormir porque se me hizo tarde. En realidad me salvé de morir porque la viga cayó sobre mi cama. Para tumbarla han estado chocando de 10 a 15 minutos”, dijo Darío Luján.

El denunciante contó que en la vivienda estaba su primo, quien, para salvarse, tuvo que saltar a la casa del vecino.

“Se han llevado dos mil 500 soles que tenía, mil 500 soles de primo, refrigeradora, computadora, televisor, frigobar, entre otras cosas”, precisó.

Se llevaron hasta el balón de gas. | Foto: Joseph Ángeles

La vivienda quedó inhabitable. | Foto: Joseph Ángeles

En esa casa, el campeón nacional de Taekwondo, Vladimir Luján, iba a instalar una academia de dicha disciplina. Tres sujetos, familiares del denunciante, fueron intervenidos en pleno saqueo y llevados al Depincri Comas.

Se conoció que esta es la tercera vez que sujetos intentan usurpar en el inmueble. Las dos primeras fueron días después del fallecimiento del propietario.