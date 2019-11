¿No hubo robo? El administrador del Estadio Monumental de Ate, Miguel Ríos, aclaró que no se produjo la sustracción de más de 200 equipos de telecomunicaciones que iban a ser utilizados en la final de la Copa Libertadores este sábado, donde River Plate y Flamengo se disputarán el título de la competencia.

En entrevista con Canal N, indicó que la existencia de una denuncia respondería a una queja porque no encontraron algunas cajas con los aparatos. Indicó que el caso será investigado, y que dará a conocer esta información a la Policía Nacional del Perú (PNP). Ríos agregó que se están instalando 20 cámaras de seguridad en estadio Monumental.

“[¿No hubo robo?] Te puedo confirmar [que no] porque te estoy trayendo directamente a hablar con las personas. Nosotros hemos brindado el alquiler del estadio probablemente con toda la operatividad logística y la infinidad de empresas, probablemente pudo haber un problema logístico en la entrega de las cajas, eso pudo ser. Nosotros vamos a tener una aclaración con la Policía y vamos a averiguar cómo es este tema. Mientras acá no hayan encontrado sus cajas pudieron presentar una queja. Como el tema es tan sensible cualquier chispazo puede ocasionar un escándalo. La idea es sacar adelante este espectáculo”, señaló.

Asimismo, un representante de la empresa Ares mostró las radios portátiles y también negó el robo de aparatos. “Negativo. Todo está que se desarrolla con normalidad. [Y sobre la denuncia] Es falsa. Habido una confusión. En estos momentos tenemos 130 radios a disposición”, refirió.

Como se recuerda, Según el parte policial difundido por Canal N, los delincuentes se llevaron en total 209 radios portátiles de Comunicación marca Motorola EP 450, de los cuales 119 radios, 3 cargadores múltiples, 65 baterías extra, 87 micrófonos de mano y 40 Hand Free, son de propiedad de las empresas Altico Spa y Ares. Estos iban a ser usados durante la cobertura de la final de la Copa Libertadores 2019. Los equipos mencionados se encontraban en unas carpas color blanco, que se encuentran ubicadas en la explanada lateral derecho (lado sur).

