A través de su abogado, el funcionario chalaco Víctor Suelpres Jerez, negó que el crimen de su esposa haya sido motivado por un aparente ajuste de cuentas y descartó tajantemente que sea un colaborador eficaz para la justicia, en las investigaciones que es sometido el presidente regional del Callao, Félix Moreno.

“Mi patrocinado no es aspirante ni pretende ser colaborador eficaz y este hecho no se trata de un ajuste de cuentas porque no hubo presión alguna por parte de alguien”, declaró ante las cámaras de América Noticias, el jurista Jesús Valencia.

Cabe recordar que el crimen de Esther Huerta Estrada se registró la noche del último domingo en la puerta de su casa, en Magdalena.