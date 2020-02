¡INDIGNANTE! Más de 25 ciudadanos ecuatorianos fueron intervenidos tras ser acusados de robar las pertenencias de dos pasajeros de una coaster de transporte público. El suceso ocurrió esta madrugada en el distrito de Comas y los implicados serían hinchas del club Barcelona de Ecuador, según informó América Noticias.

Uno de los pasajeros, quien prefirió el anonimato, contó que los extranjeros ingresaron al vehículo de la empresa Vipusa, que hacía la ruta de Ventanilla a Lince, de forma violenta. No obstante, la situación se salió de control luego que dos pasajeros afirmaron que fueron víctimas de robo.

Entonces el conductor de la coaster detuvo la unidad cerca de un patrullero a la altura del paradero conocido como La Caseta y pidió apoyo. “Se subieron todos y me preguntaban cómo llegar a Ecuador. Yo no me percaté que estaba lleno el carro. Tampoco quisieron pagar el pasaje”, dijo el chofer.

De acuerdo con el noticiero, agentes del Grupo Terna llegaron hasta el lugar y realizaron disparos al aire para controlar la turba. Los policías encontraron dentro de la coaster cuatro cuchillos.

Los ciudadanos ecuatorianos permanecen en la comisaría de Santa Luzmila donde vienen siendo identificados y luego serán enviados a la sede de Seguridad del Estado. Entre los intervenidos figuran tres mujeres y menores de edad. Los pasajeros agraviados también acudieron a la sede policial para presentar la denuncia.

Vale precisar que la noche del jueves, Sporting Cristal ganó 2-1 al Barcelona de Ecuador por la tercera fase de la Copa Libertadores 2020 en el partido de revancha de la segunda fase disputado en el Estadio Nacional.

Intervienen a más de 25 presuntos hinchas ecuatorianos acusados de robar a pasajeros de una coaster en Comas (Video: América Noticias)