¡Hasta cuándo! Las cámaras de seguridad de una calle de Cusco captaron la brutal agresión que sufrió una mujer a manos del dueño de una discoteca y uno de sus empleados.

Según se puede ver en las imágenes registradas el pasado 6 de enero, la víctima es arrastrada por los cabellos por un hombre. Luego, una segunda persona le da una patada en el estómago y hasta se quita un zapato para golpearla con él en la cara.

La mujer sindicó a su agresor como Edgar Laura Janco, dueño de una discoteca ubicada en Espinar, a ocho horas de la ciudad imperial.

Según la agraviada, que prefirió mantenerse en el anonimato, todo ocurrió cuando salió de la discoteca y quiso volver a entrar porque olvidó su casaca. Producto del brutal ataque, perdió varios dientes y resultó con cortes en los labios, por lo que le tuvieron que poner ocho puntos.

Asimismo, indicó que en la comisaría minimizaron su denuncia ya que consideraron el ataque solo como una falta. En ese mismo sentido, dijo que en el Centro de Emergencia Mujer no había abogado que la asesorara porque estaba de vacaciones.

Al momento, ambos agresores se encuentran en libertad.

Otra persona le lanza una patada a la víctima. (Foto: Captura/Latina)

“No lo detuvieron inmediatamente, porque luego me dijeron que había pasado las 24 horas de flagrancia. Cuando denuncié el hecho el mismo día, habrá pasado una hora después de la golpiza que recibí, pero nunca lo capturaron, no hicieron nada”, contó la víctima sobre lo que le indicaron en la comisaría.

Ella ahora espera que las autoridades analicen las imágenes de las cámaras de seguridad y tomen las medidas pertinentes, para que el responsable de la agresión pague por lo sucedido.

“Si yo estoy haciendo todo esto posible, es para que no haya más mujeres golpeadas, que no haya más actos impunes, así como me está pasando ahora”, puntualizó.