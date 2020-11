A pesar de tener más de veinte denuncias por robo, homicidio y venta de drogas, Félix Antonio Grandez Lévano (21), alias ‘Bebacho’, solo permaneció tras las rejas un año y regresó a las calles, donde ya volvió a hacer de las suyas.

En un informe de ‘Panorama’, se señala que el temido delincuente es considerado por la Policía como un sujeto frío, violento, calculador, desafiante y un peligro para la sociedad. Sin embargo, siempre se las ingenia para salir en libertad con la anuencia de fiscales y jueces.

Se reveló que ‘Bebacho’ abandonó el penal de Huaral el 28 de octubre último, para continuar delinquiendo en las calles de El Agustino, San Juan de Lurigancho y Barrios Altos.

Con menos de un mes en libertad, ya tiene otra denuncia por robo. La comerciante Janet Marín fue su nueva víctima.

“Estaba a bordo de un taxi en la cuadra 13 del jirón Junín (Barrios Altos) y este delincuente abre la puerta del auto y me arrancha mis cosas y billetera. Me robó todo mi mes de trabajo, tenía una pistola y cuchillo. Lo he denunciado, pero no hay justicia porque después sale libre”, se quejó Marín en el reportaje.

El hampón también es acusado de haber matado a Elizabeth Cedano (18) para robarle su celular. La embistió y arrastró con su mototaxi de noche, en mayo de 2018, en la cuadra 3 del jirón Conchucos, en Barrios Altos.

‘PLATA O PLOMO’

El criminal hace poco volvió a abrir una cuenta de Facebook, con el nombre ‘Plata o Plomo’, donde se muestra en fotos, posando de manera desafiante, mostrando sus tatuajes y colocando la frase ‘dinero sobre p..., puerco’.

La Policía ya está detrás de los pasos de ‘Bebacho’ para volver a capturarlo, pero de nada servirá si las autoridades lo vuelven a soltar.