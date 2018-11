Noviembre y diciembre, con el cobro de la CTS, la ‘grati’ y las compras navideñas, son meses críticos en cuanto a seguridad.

“La ‘marca’, el ‘raqueteo’, estafas, cambiazo, asalto a negocios y otras modalidades delictivas aumentan y muchas veces nuestra imprudencia lo facilita. Incluso, los robos de celulares siguen y con mayor crueldad”, dijo a Trome el coronel PNP (r) Lizandro Quiroga.



Según el Observatorio ‘Lima Cómo Vamos’, solo el 11.6 % se siente seguro. “Además, el 90 % de fraudes con tarjetas en Latinoamérica corresponde a transacciones de forma virtual.

Es importante informarse sobre las amenazas y cómo proteger la información personal y financiera”, dijo Patricio Hernández, representante de Seguridad de Mastercard.



RECOMENDACIONES:



No estar distraído, ser discreto, no llevar todo lo de valor en un solo lugar, configurar bien la privacidad de las redes sociales y tener números de ayuda (105, Escuadrón de Emergencias: 431-3040).

MARCAS:

- Evite retirar fuertes sumas de dinero. Use cheque de gerencia.



- Fíjese si alguien le sigue.



- Ante sospecha, pida ayuda vigilante, hay pulsador inalámbrico.

RAQUETEO:



- Evite usar cartera o bolso muy llamativo y atento a su mochila (por laptops).



- Trate de no andar por calles desoladas y camine en sentido contrario al tránsito vehicular.

CLONACIÓN Y CAMBIAZO:



- No use cajero automático en zonas oscuras.



- Que no haya nada extraño en la ranura (dispositivo skimmer capta información de la banda magnética de la tarjeta).

ESTAFAS Y CUENTAZOS:



- Atento a falsos premios de lotería, ‘tumi de oro’, ‘la cascada’, estafas ‘piramidales’ y otras.



- Cuidado con el ‘phishing’: Hay correos que piden dar clic a un enlace o descargar archivo, pero son virus.



- Banco no llama a pedir clave ni datos por correo.