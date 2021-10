Siguen saliendo más detalles del horrendo crimen del taxista que fue asesinado por su propio amigo por celos. Además, el asesino confeso de Gerber Coz aseguró que la víctima lo maltrataba y utilizaba, por lo que decidió matarlo en día de su cumpleaños en San Juan de Miraflores, descuartizarlo y abandonar sus restos en Cieneguilla.

Después de ultimar al chofer, Giancarlo Paolo Sánchez Suárez (25) se paseó con sus restos por tres días y en su propia camioneta. El vehículo era utilizado por la víctima para trabajar en el servicio de taxi por aplicativo, donde conoció a su asesino.

Según el testimonio de Gilmer Coz Vara, hermano del taxista, la camioneta está chocada y le faltan algunos detalles, como el nombre de su madre fallecida hace siete años y unos stickers en las manijas.

“La camioneta no estaba así, estaba intacta, estaba nueva... está recontra chocada por todos lados”, dijo el familiar Gerber Coz en declaraciones a Trome desde el frontis de la Dirincri en el Cercado de Lima, donde se iban a realizar las diligencias del caso.

LO MATÉ PORQUE ME USABA

“Lo maté porque me usaba mucho, porque mareado me insultaba”, contó Giancarlo Paolo Sánchez Suárez (25), estudiante de medicina veterinaria y asesino confeso del taxista Gerver Coz Vara (35). Durante el examen de pericia psicológica al que fue sometido en la División de Criminalística de la Dirincri, el sujeto relató cómo acabó con la vida de su amigo y la forma que intentó desaparecer los restos descuartizados del cadáver.

“Lo conocí cuando pedí un taxi por aplicativo. En el transcurso hablamos. Me dio su número para que lo llame cuando me quiera movilizar. Poco a poco me fue interesando cómo era. Me daba consejos. Lo conozco desde hace tres años aproximadamente”, narró el asesino confeso.

“Al inicio solo teníamos vínculo laboral, pero luego empezamos a frecuentarnos, salíamos a tomar, pero siempre en el carro (camioneta de la víctima). No íbamos a sitios específicos”, contó el ahora conocido como ‘El descuartizador del taxista”.

